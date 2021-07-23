Сумские пограничники стали чемпионами по футзалу На Буковине завершился чемпионат Госпогранслужбы по футзалу. Команда Сумского пограничного отряда в 5-й раз стала чемпионом.

2-5 августа в городе Черновцы прошел 13-й чемпионат Государственной пограничной службы Украины по футзалу, в котором приняли участие 11 сборных команд из трех региональных управлений и частей центрального подчинения Государственной пограничной службы Украины, среди которых и команда Сумского пограничного отряда.

По результатам соревнований первое место заняла сборная команда Сумского отряда. Второе место досталось команде Одесского отряда, третье место заняла команда Могилев-Подольского отряда, которая в борьбе за 3-4 места победила команду ОКПП «Киев».

Лучшим игроком чемпионата признан игрок сборной команды Сумского пограничного отряда - прапорщика Романа Кролевецкого, который забил 16 из 33 командных голов.