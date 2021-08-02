На Сумщине депутат избил 11-летнего мальчика Поводом для обращения к журналистам жителя села Студенок послужил вопиющий, по его мнению, поступок односельчанина, являющегося работником сельсовета и местным депутатом.

Мужчина рассказал нам свою версию произошедшего, согласно которой дело было так: компания школьников, состоящая из мальчиков и девочек примерно одного возраста (от 10 до 13 лет), отдыхала на сельском пруду, как вдруг его сын Ваня обнаружил на берегу плавки одной из подружек. Движимый исключительно стремлением сделать доброе дело, ребенок отнес найденную одежку его владелице: мол, держи, это твоя вещь, ты, наверное, ее потеряла и ищешь… Школьница была уверена, что об отсутствии нижнего белья никто из друзей не догадывался. Поэтому вручение трусиков на глазах у всей компании повергло ее в состояние истерики, и она пожаловалась отцу, что Ваня ее опозорил. Одержимый желанием наказать обидчика взрослый мужчина, за сорок и весом порядка 150 кг, прибежал к беседке, где отдыхали дети, и прямо при них набросился на 11-летнего мальчишку. Не подбирая выражений, накричал на ребенка и принялся его избивать.

Отец Ивана, узнавший о происшедшем, решил не оставлять действия односельчанина безнаказанными и написал заявление в полицию, пишет Ваш шанс.