На Сумщине еще 26 случаев заболевания COVID-19 (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 26 человек (Бурынский р-н - 5, Глухов - 4, Глуховский р-н - 1, Ахтырка - 1, Ромны - 2, Сумы - 8, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р -н - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1345 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76924 человек, из них за минувшие сутки - 27 (Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 2, Глухов - 1, Сумы - 17, Тростянецкий р-н - 6).
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