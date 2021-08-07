На Сумщине еще 26 случаев заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 7 августа в Сумской области 78 664 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 26 человек (Бурынский р-н - 5, Глухов - 4, Глуховский р-н - 1, Ахтырка - 1, Ромны - 2, Сумы - 8, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р -н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1345 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76924 человек, из них за минувшие сутки - 27 (Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 2, Глухов - 1, Сумы - 17, Тростянецкий р-н - 6).