В Сумах ищут веловора

«Сумчане, помогите. 04.08.21 в 14:30 из здания бывшей поликлиники №3 (Ильинская 48) был украден велосипед VELOZ черно-серого цвета. Вор был одет в синюю футболку, черные шорты, босоножки и нес черную сумку типа бананки, рост примерно 175-180 см, худощавый, коротко подстрижен. Если кто-то видел или заснял его на видеорегистратор, огромная просьба связаться со мной.
Заранее спасибо», - написал он.
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