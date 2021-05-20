В Сумах ищут веловора Сумчанин Богдан Александрович сообщил в Фейсбуке о краже велосипеда.

«Сумчане, помогите. 04.08.21 в 14:30 из здания бывшей поликлиники №3 (Ильинская 48) был украден велосипед VELOZ черно-серого цвета. Вор был одет в синюю футболку, черные шорты, босоножки и нес черную сумку типа бананки, рост примерно 175-180 см, худощавый, коротко подстрижен. Если кто-то видел или заснял его на видеорегистратор, огромная просьба связаться со мной.

Заранее спасибо», - написал он.