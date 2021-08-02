В Сумах сбили пешехода

Сообщение о ДТП патрульные получили вчера, около 15 часов. На месте происшествия патрульные предварительно выяснили, что 25-летняя водительница автомобиля Subaru Forester допустила наезд на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, вне пешеходного перехода. В результате ДТП 44-летний пешеход получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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