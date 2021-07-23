Сумские хоккеистки вышли в финал

Сегодня, 6 августа, прошли полуфиналы. Сборная Украины по хоккею на траве, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встречалась со сборной Турции. В конце первого периода счет открыла Евгения Керноз (15-я минута). В начале третьего удвоила Карина Леонова (32). На 54-й минуте соперницы сократили отставание. Но спустя 3 минуты Оксана Пономаренко установила окончательный итог.
В итоге 3:1, и наши вышли в финал, где встрется со швейцарками.
Об этом сообщается на странице МСК «Сумчанка» в Фейсбуке....
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