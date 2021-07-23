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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:32280

Сумские хоккеистки вышли в финал

В Словении продолжается чемпионат Европы ІІІ по хоккею на траве.

Сегодня, 6 августа, прошли полуфиналы. Сборная Украины по хоккею на траве, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, встречалась со сборной Турции. В конце первого периода счет открыла Евгения Керноз (15-я минута). В начале третьего удвоила Карина Леонова (32). На 54-й минуте соперницы сократили отставание. Но спустя 3 минуты Оксана Пономаренко установила окончательный итог.

В итоге 3:1, и наши вышли в финал, где встрется со швейцарками.

Спорт Хоккей на траве
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