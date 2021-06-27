Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:48221

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего

5 августа, 15-летний житель Шостки Даниил Шутурминский ушел из дома и обратно не вернулся.

Сейчас его местонахождение до сих пор остается неизвестным. Полицейские принимают все меры, чтобы разыскать парня и рассчитывают на помощь неравнодушных граждан.

На вид Даниилу 15-16 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения. Имеет короткое каштанового цвета волос и карие глаза. Был одет в светлую футболку и черные шорты. Обут в черные резиновые шлепанцы. На голове имел серую кепку.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Даниила Шутурминского, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Пропал ребенок
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине нашли тело без вести пропавшей пенсионерки
26.07.2021 13:06

На Сумщине нашли тело без вести пропавшей пенсионерки

Двое суток продолжались поиски без вести пропавшей 79-летней жительницы села Шатрище, на которые были задействованы полицейские со служебными собаками, пограничники,...

В Шостке полицейские нашли пропавшего студента
08.07.2021 14:43

В Шостке полицейские нашли пропавшего студента

Совместными действиями сотрудников ювенальной превенции и группы реагирования патрульной полиции удалось быстро установить местонахождение 16-летнего студента, который неделю не выходил...

В Сумах полицейские разыскали без вести пропавшего несовершеннолетнего
28.06.2021 22:46

В Сумах полицейские разыскали без вести пропавшего несовершеннолетнего

Меньше суток понадобилось сотрудникам ювенальной превенции, чтобы установить местонахождение 17-летнего Владислава Кравченко....

Полиция Сум разыскивает без вести пропавшего подростка
28.06.2021 09:47

Полиция Сум разыскивает без вести пропавшего подростка

Сотрудники Сумского городского управления полиции разыскивают без вести пропавшего Кравченко Владислава Сергеевича, который 27 июня около 23 часов ушел из...

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую Наталью Бидненко
27.06.2021 09:08

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую Наталью Бидненко

Последний раз 51-летнюю жительницу Шостки видели 25 июня около 19 часов вечера в одной из городских аптек....

Новости

На Сумщине еще 49 человек подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 09:14
В Сумах будут ремонтировать коммуникации перед реконструкцией пл. Независимости?
Сегодня 18:20
Сумская молодежь, которую не пустили в молодежный совет, провела похоронный флешмоб в Фейсбуке
Сегодня 18:03
Конотопчанка отдала мошенникам 17 тысяч на лечение внука
Сегодня 17:55
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего
Сегодня 17:48
Поліція Сумщини розшукує Анатолія Захарчука за вчинення чотирьох злочинів
Сегодня 17:24
Фейковый банкир украл у сумчанки 11 тысяч
Сегодня 16:47
Под конец лета в Сумах ограничили движение грузовиков в жару
Сегодня 16:04
Погода в Сумах: прогноз на выходные
Сегодня 16:01
В Сумах на выходных заработает еще один центр вакцинации в ТРЦ
Сегодня 15:57
В Сумах ограничили проезд по Белопольскому мосту
Сегодня 15:49
Сумской краевед передал музею клад серебряных монет
Сегодня 15:20
view counter

Статьи

"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
Сегодня 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
Вчера 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
Вчера 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
Вчера 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
Вчера 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
Вчера 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
Вчера 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
Вчера 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
03.08.2021 15:19
На Сумщині встановлена заборона на лов раків
02.08.2021 14:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.