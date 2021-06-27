Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего

Сейчас его местонахождение до сих пор остается неизвестным. Полицейские принимают все меры, чтобы разыскать парня и рассчитывают на помощь неравнодушных граждан.
На вид Даниилу 15-16 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения. Имеет короткое каштанового цвета волос и карие глаза. Был одет в светлую футболку и черные шорты. Обут в черные резиновые шлепанцы. На голове имел серую кепку.
Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Даниила Шутурминского, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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