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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:24155

Поліція Сумщини розшукує Анатолія Захарчука за вчинення чотирьох злочинів

Співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України встановлюють місцезнаходження Захарчука Анатолія Васильовича та розраховують на допомогу небайдужих громадян.

Чоловік розшукується за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», ч.2 ст.317 «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», ч.2 ст.306 «Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів», а також ч.2 ст. 311 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів» Кримінального кодексу України.

Шановні громадяни, якщо Вам відоме місцезнаходження Анатолія, прохання повідомити про це до Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області за телефонами: (0542)667-843, 667-784, 0990810705 –667-010, до чергової частини ГУНП в Сумській області 667-011, надати інформацію за адресою: 40004, м.Суми, вул. Н.Холодногірська, 10 чи на електронну пошту sumy@antidrug.gov.ua

Будемо вдячні за допомогу.

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