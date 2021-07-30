Конотопчанка отдала мошенникам 17 тысяч на лечение внука За помощью в полицию обратилась местная жительница Конотопа.

Она рассказала, что накануне, около 13.00, ей позвонил якобы внук и сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие и сейчас находится в больнице. Впоследствии трубку взял неизвестный мужчина, который назвался врачом и отметил, что ее внуку нужна срочная и дорогостоящая операция. Для этого женщина должна была собрать как можно большую сумму денег и передать через курьера, который придет к ней домой. Женщина так и сделала, отдав неизвестном 17000 гривен и украшения.

А позвонив внуку, поняла, что имела дело с мошенниками и немедленно сообщила об этом в полицию.

По данному факту следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.