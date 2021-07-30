Фейковый банкир украл у сумчанки 11 тысяч Жертвой злоумышленника стала жительница Сум, которая, поверив неизвестному телефонному собеседнику, потеряла все свои сбережения.

В Сумское районное управление полиции обратилась 44-летняя женщина и рассказала, что вечером ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил, что прямо сейчас с ее банковской карточкой пытаются осуществить незаконные денежные операции. Для того, чтобы спасти сбережения, предложил женщине свою помощь. А узнав секретные данные от банковской карточки сумчанки, снял с ее банковского счета 11 000 гривен.

По данному факту следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.