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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:04128

Под конец лета в Сумах ограничили движение грузовиков в жару

Исполком в рабочем порядке принял решение по ограничению движения грузовиков в Сумах.

То, что мэр Сум Александр Лысенко говорил больше месяца назад, сбылось…

Исполком принял решение об ограничении движения по городу грузового транспорта массой более 24 т при температуре воздуха более + 28 ℃. В частности, увеличено время закрытия городских дорог для таких авто (с 10:00 до 22:00) и определены места для отстоя транзитных машин на въездах в город: со стороны ул. Роменская - АЗС MARSHAL, ANP; со стороны пр-та Курский - крайняя правая полоса; со стороны ул. Харьковская - участок недостроенной дороги в районе ПАО «Сумыхимпром»; со стороны ул. Белопольское шоссе - АЗС ANP; со стороны ул. Г. Кондратьева - территория у ОКП «Аэропорт Сумы».

Общество Грузовые автомобили Локализация пожара Ограничение движения
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Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
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20.25
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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