Под конец лета в Сумах ограничили движение грузовиков в жару

То, что мэр Сум Александр Лысенко говорил больше месяца назад, сбылось…
Исполком принял решение об ограничении движения по городу грузового транспорта массой более 24 т при температуре воздуха более + 28 ℃. В частности, увеличено время закрытия городских дорог для таких авто (с 10:00 до 22:00) и определены места для отстоя транзитных машин на въездах в город: со стороны ул. Роменская - АЗС MARSHAL, ANP; со стороны пр-та Курский - крайняя правая полоса; со стороны ул. Харьковская - участок недостроенной дороги в районе ПАО «Сумыхимпром»; со стороны ул. Белопольское шоссе - АЗС ANP; со стороны ул. Г. Кондратьева - территория у ОКП «Аэропорт Сумы».
Исполком в рабочем порядке принял решение по ограничению движения грузовиков через мост на Белопольском мосту....
З метою забезпечення публічної безпеки і громадського порядку, а також регулювання дорожнього руху, на маршруті спортивного заходу «Суми Нова пошта....
22 апреля в 23:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Гладенко в с. Синяк,...
Служба автодорог в Сумской области с целью сохранения дорожного покрытия дорог общего пользования госзначения приняла традиционное решение о внедрении мер...
Но рекомендовали сидеть дома....