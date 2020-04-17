Под конец лета в Сумах ограничили движение грузовиков в жару Исполком в рабочем порядке принял решение по ограничению движения грузовиков в Сумах.

То, что мэр Сум Александр Лысенко говорил больше месяца назад, сбылось…

Исполком принял решение об ограничении движения по городу грузового транспорта массой более 24 т при температуре воздуха более + 28 ℃. В частности, увеличено время закрытия городских дорог для таких авто (с 10:00 до 22:00) и определены места для отстоя транзитных машин на въездах в город: со стороны ул. Роменская - АЗС MARSHAL, ANP; со стороны пр-та Курский - крайняя правая полоса; со стороны ул. Харьковская - участок недостроенной дороги в районе ПАО «Сумыхимпром»; со стороны ул. Белопольское шоссе - АЗС ANP; со стороны ул. Г. Кондратьева - территория у ОКП «Аэропорт Сумы».