В Сумах на выходных заработает еще один центр вакцинации в ТРЦ В Сумах в эти выходные будет работать еще один центр вакцинации - в ТРЦ «Атриум».

Жителей и гостей областного центра приглашают 7-8 августа с 10.00 до 14.00 на проспект Михаила Лушпы, 41. По этому адресу в торгово-развлекательном центре они могут сделать прививку против COVID-19

Кроме того, продолжит на выходных работать центр вакцинации в ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 2) и центры, расположенные Сумах по ул. Привокзальная, 3-я и ул. Ильинская, 48/50. Работать центры будут с 9.00 до 13.00.

Также центры вакцинации приглашают прививаться жителей районных центров. В г. Ромны - это Роменский городской ЦПМСД 1 пер. Коржевского, 7 (пн-пт 13:00-16:00, сб-вс 9:00-13:00).

В Шостке - Шосткинский ГЦПМСД, ул. Свободы, 14 (пн-пт 9:00-12:00, сб-вс 9:00-12:00).

В г. Ахтырка такой центр функционирует на базе ЦНАП (ул. Независимости, 5 (сб. 8:30-13:00).

В г. Конотоп - КНП «Конотопская центральная районная больница им. академика Михаила Давыдова» (ул. Николая Амосова, 3 пн-пт 10:00-14:00).