Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:57221

В Сумах на выходных заработает еще один центр вакцинации в ТРЦ

В Сумах в эти выходные будет работать еще один центр вакцинации - в ТРЦ «Атриум».

Жителей и гостей областного центра приглашают 7-8 августа с 10.00 до 14.00 на проспект Михаила Лушпы, 41. По этому адресу в торгово-развлекательном центре они могут сделать прививку против COVID-19

Кроме того, продолжит на выходных работать центр вакцинации в ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 2) и центры, расположенные Сумах по ул. Привокзальная, 3-я и ул. Ильинская, 48/50. Работать центры будут с 9.00 до 13.00.

Также центры вакцинации приглашают прививаться жителей районных центров. В г. Ромны - это Роменский городской ЦПМСД 1 пер. Коржевского, 7 (пн-пт 13:00-16:00, сб-вс 9:00-13:00).

В Шостке - Шосткинский ГЦПМСД, ул. Свободы, 14 (пн-пт 9:00-12:00, сб-вс 9:00-12:00).

В г. Ахтырка такой центр функционирует на базе ЦНАП (ул. Независимости, 5 (сб. 8:30-13:00).

В г. Конотоп - КНП «Конотопская центральная районная больница им. академика Михаила Давыдова» (ул. Николая Амосова, 3 пн-пт 10:00-14:00).

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Какие пункты вакцинации от СОVID-19 в Сумах будут работать на выходных
Сегодня 09:38

Какие пункты вакцинации от СОVID-19 в Сумах будут работать на выходных

Для предупреждения инфицирования SARS-COV-2 управления здравоохранения призывает сумчан активно вакцинироваться от GOVID-19....

Всех сумских педагогов не успеют привить до 1 сентября
04.08.2021 09:18

Всех сумских педагогов не успеют привить до 1 сентября

Управление образования и науки приглашает педагогов Сумской городской территориальной громады в четверг, 5 августа, на прививку от COVID-19....

В Сумах в универмаге «Киев» будут вакцинировать по вечерам
03.08.2021 15:14

В Сумах в универмаге «Киев» будут вакцинировать по вечерам

На сегодня в Сумской области работает 131 пункт вакцинации, они развернуты в каждой территориальной громаде области....

На выходных в Сумах будут работать 4 центра вакцинации
29.07.2021 14:51

На выходных в Сумах будут работать 4 центра вакцинации

В эти выходные, 31 июля и 1 августа, в Сумах продолжат работать центры массовой вакцинации от COVID-19....

На Сумщине детей от 12 лет будут прививать от коронавируса вакциной Pfizer. Но не всех
28.07.2021 19:10

На Сумщине детей от 12 лет будут прививать от коронавируса вакциной Pfizer. Но не всех

По желанию родителей в Сумской области прививать от коронавируса детей от 12 лет. Это будут делать вакциной американской компании Pfizer....

Новости

На Сумщине еще 49 человек подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 09:14
Под конец лета в Сумах ограничили движение грузовиков в жару
Сегодня 16:04
Погода в Сумах: прогноз на выходные
Сегодня 16:01
В Сумах на выходных заработает еще один центр вакцинации в ТРЦ
Сегодня 15:57
В Сумах ограничили проезд по Белопольскому мосту
Сегодня 15:49
Сумской краевед передал музею клад серебряных монет
Сегодня 15:20
На Сумщине взяли под стражу водителя, который пьяным совершил смертельное ДТП
Сегодня 14:58
В Косовщинское водохранилище добавили 5000 л хлореллы
Сегодня 14:40
На Сумщині соціальні працівники громадської організації супроводжують 335 людей із туберкульозом
Сегодня 13:58
На Сумщине будут судить чиновника горсовета за требование отката
Сегодня 13:31
Водитель грузовика предложил сумским копам взятку
Сегодня 12:50
Археологи і краєзнавці мають різні думки щодо знахідки біля Воскресенського собору в Сумах
Сегодня 12:33
view counter

Статьи

"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
Сегодня 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
Вчера 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
Вчера 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
Вчера 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
Вчера 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
Вчера 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
Вчера 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
Вчера 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
03.08.2021 15:19
На Сумщині встановлена заборона на лов раків
02.08.2021 14:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.