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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:49288

В Сумах ограничили проезд по Белопольскому мосту

Исполком в рабочем порядке принял решение по ограничению движения грузовиков через мост на Белопольском мосту.

6 августа исполнительный комитет в рабочем порядке принял решения по организации дорожного движения грузовиков через мост по ул. Белопольское шоссе. В частности, организации дорожного движения для транзитного грузового транспорта весом более 18 т.

Напомним: мост на Белопольском мосту является аварийным уже полтора десятка лет. Его даже собирались ремонтировать в этом году. Но из-за бюрократических проволочек перенесли на следующий год. Об ограничении движения говорили уже полгода, но только теперь смогли его принять.

Общество Аварийный мост Белопольский мост Ограничение движения
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