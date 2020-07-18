В Сумах ограничили проезд по Белопольскому мосту

6 августа исполнительный комитет в рабочем порядке принял решения по организации дорожного движения грузовиков через мост по ул. Белопольское шоссе. В частности, организации дорожного движения для транзитного грузового транспорта весом более 18 т.
Напомним: мост на Белопольском мосту является аварийным уже полтора десятка лет. Его даже собирались ремонтировать в этом году. Но из-за бюрократических проволочек перенесли на следующий год. Об ограничении движения говорили уже полгода, но только теперь смогли его принять.
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