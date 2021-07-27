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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:58133

На Сумщине взяли под стражу водителя, который пьяным совершил смертельное ДТП

Роменской окружной прокуратурой сообщено о подозрении 42-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП.

По ходатайству следователя полиции и прокурора решением суда 6 августа подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.

Событие произошло в с. Великие Бубны Роменского района 4 августа около 16:00. Водитель автомобиля «Opel Frontera», двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности своего маневра, совершил наезд на пешехода. 60-летний мужчина погиб на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Досуг Под стражу Смертельное ДТП
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