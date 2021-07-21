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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:0187

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных, 7 и 8 августа, в Сумах ожидаются небольшие дожди и грозы.

В субботу, 7 августа, будет наблюдаться переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Столбики термометров покажут ночью 18-20 °С тепла, днем 29-31 °С.

На следующий день, 8 августа, синоптическая ситуация существенно не изменится.

Общество Прогноз погоды
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