Погода в Сумах: прогноз на выходные

В субботу, 7 августа, будет наблюдаться переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Столбики термометров покажут ночью 18-20 °С тепла, днем 29-31 °С.
На следующий день, 8 августа, синоптическая ситуация существенно не изменится.
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
30 июля на Сумщине ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза....
В первые дни новой недели погоду на Сумщине определять антициклон. Ожидается преимущественно сухая, жаркая погода....
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона. Ожидается умеренно теплая, сухая погода....
22 июля погоду на Сумщине будут определять: ночью атмосферный фронт, днем периферия антициклона....