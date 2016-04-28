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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:58244

На Сумщині соціальні працівники громадської організації супроводжують 335 людей із туберкульозом

У Сумській області громадська організація “Клуб “Шанс” безкоштовно надає соціальний супровід людям, які лікуються від резистентного і чутливого туберкульозу.

Загалом, за сім місяців 2021 року послугами соціального супроводу охопили 159 клієнтів з резистентним туберкульозом та 176 — з чутливим.

Мета такої діяльності — покращити результати лікування, зменшити випадки переривання терапії та невдалих результатів її проходження.

Основна складність амбулаторного лікування полягає в тому, що його значно важче контролювати, ніж стаціонарне. Особливо коли це стосується пацієнтів протитуберкульозних закладів, які належать до найбільш уразливих груп. Часом на цьому етапі хворі пропускають прийом ліків і переривають лікування.

Причиною припинення в більшості випадків є довготривалість терапії, тому пацієнти не витримують та перестають приймати препарати. Багато хворих із низьким рівнем життя, вони не мають змоги щоденно приїздити за ліками до медичного закладу. У той же час, дотримання прихильності лікування туберкульозу є обов'язковою умовою лікування захворювання та запобігання виникненню резистентних форм.

Таким чином, за людиною, яка приймає протитуберкульозні препарати, закріплюється консультант із соціальної роботи громадської організації «Клуб «Шанс». Він супроводжує хворого аж до успішного завершення лікування туберкульозу.

На початку супроводу соціальний працівник разом з клієнтом проводить оцінку його потреб та складає індивідуальний план супроводу клієнта.

Загалом, телефоном та під час зустрічей клієнтів консультують і мотивують дотримуватися безперервного режиму лікування туберкульозу, доставляють препарати та контролюють їх прийом, інструктують щодо дотримання вимог інфекційного контролю, проводять опитування щодо побічних реакцій на лікування та інформують медичного працівника в разі їх наявності.

За кошти проєкту та за призначенням лікаря клієнти можуть пройти безкоштовну діагностику, включаючи такі процедури, як КТ, МРТ, УЗД, а також  ряд лабораторних досліджень, необхідних для контролю за ходом лікування. За потреби їм можуть оплачувати проїзд до медичного закладу, надавати безкоштовні консультації психолога та юриста.

Також клієнтам щомісяця видають мотиваційні продуктові набори для підтримки якісного харчування.

Діяльність щодо супроводу клієнтів з туберкульозом СОГО «Клуб «Шанс» здійснює за фінансуванням БО «100 Відсотків Життя», співпрацюючи з медичним закладом КНП СОР «Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр».

Общество Туберкулез
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