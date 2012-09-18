На Сумщине будут судить чиновника горсовета за требование отката

Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника управления Середина-Будского городского совета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, указанный чиновник требовал у представителя фирмы 90 тыс. грн за заключение договоров подряда на выполнение ремонтных работ в учреждениях образования, которые находятся на балансе городского совета. Правоохранители задержали начальника управления 25 марта 2021 года непосредственно после получения оговоренной суммы.
Противоправную деятельность должностного лица прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области и Следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Суд признал бывшего главу Сумской областной избирательной комиссии (ОИК) Олега Самойлова виновным в растрате 85 тыс. грн. бюджетных средств и...
Экс-мэр Сум Геннадий Минаев сообщил, что на создании новой версии информационного портала Сумского горсовета отмываются деньги....
Органами прокуратуры Сумской области 14 сентября 2012 г. возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Лебединской центральной районной больницы А.... 1