На Сумщине будут судить чиновника горсовета за требование отката 90 тыс. грн «отката» за заключение договоров подряда - на Сумщине будут судить чиновника городского совета.

Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника управления Середина-Будского городского совета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный чиновник требовал у представителя фирмы 90 тыс. грн за заключение договоров подряда на выполнение ремонтных работ в учреждениях образования, которые находятся на балансе городского совета. Правоохранители задержали начальника управления 25 марта 2021 года непосредственно после получения оговоренной суммы.

Противоправную деятельность должностного лица прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области и Следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.