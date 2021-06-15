Водитель грузовика предложил сумским копам взятку

Инспекторы сообщили 50-летнему водителю о совершенном им правонарушении и начали рассмотрение дела. Мужчина, чтобы избежать взыскания, всячески пытался «договориться» с блюстителями порядка. Патрульные неоднократно предупреждали водителя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, но и это его не остановило. Гражданин достал и предложил полицейским 400 гривен. Инспекторы сразу же вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции и вынесли на мужчину постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требования дорожного знака) КоАП.
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