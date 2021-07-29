Сумские команды узнали соперников в Кубке Украины Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины по футболу.

Сегодня, 6 августа, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины, в которой своих соперников узнали клубы Первой и Второй лиг ПФЛ.

Напомним, что на этой неделе были сыграны пять игр первого этапа: ФК «Тростянец» проиграл в гостях «Скоруку» (Томаковка).

Результаты жеребьёвки второго раунда Кубка Украины для команд Сумщины:

ФК «Сумы» - «Металлург» Запорожье

«Скорук» Томаковка – «Виктория» Николаевка

«Альянс» Липовая Долина – ФК «Краматорск»

Стадия состоит из одного матча. Команды, которые стоят в паре первыми, сыграют дома. Базовый день матчей этой стадии - 18 августа.