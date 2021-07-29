Сумские команды узнали соперников в Кубке Украины

Сегодня, 6 августа, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины, в которой своих соперников узнали клубы Первой и Второй лиг ПФЛ.
Напомним, что на этой неделе были сыграны пять игр первого этапа: ФК «Тростянец» проиграл в гостях «Скоруку» (Томаковка).
Результаты жеребьёвки второго раунда Кубка Украины для команд Сумщины:
ФК «Сумы» - «Металлург» Запорожье
«Скорук» Томаковка – «Виктория» Николаевка
«Альянс» Липовая Долина – ФК «Краматорск»
Стадия состоит из одного матча. Команды, которые стоят в паре первыми, сыграют дома. Базовый день матчей этой стадии - 18 августа.
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