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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:11329

Сумские команды узнали соперников в Кубке Украины

Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины по футболу.

Сегодня, 6 августа, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины, в которой своих соперников узнали клубы Первой и Второй лиг ПФЛ.

Напомним, что на этой неделе были сыграны пять игр первого этапа: ФК «Тростянец» проиграл в гостях «Скоруку» (Томаковка).

Результаты жеребьёвки второго раунда Кубка Украины для команд Сумщины:

ФК «Сумы» - «Металлург» Запорожье

«Скорук» Томаковка – «Виктория» Николаевка

«Альянс» Липовая Долина – ФК «Краматорск»

Стадия состоит из одного матча. Команды, которые стоят в паре первыми, сыграют дома. Базовый день матчей этой стадии - 18 августа.

Спорт Кубок Украины по футболу Футбол
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