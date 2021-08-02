Велике будівництво на Сумщині: триває відновлення дороги через Климентове (відео) В області триває капітальний ремонт автомобільної дороги Н-12 Суми – Полтава на ділянці км 71+000 – км 75+220.

Ця ділянка відома жителям Сумщини, адже є магістральним напрямом і проходить через село Климентове, де майже рік тому відкривали один із перших об’єктів «Великого будівництва» – новий міст через річку Ворскла. Цей міст уже називали довгобудом. І лише завдяки виділенню із державного бюджету у 2020 році рекордних 68,8 млн грн ці роботи були завершені.

Наразі відновлюють дорогу біля цього мосту. На капітальний ремонт цієї ділянки автомобільної дороги Н-12 виділено 60 млн грн. Станом на сьогодні роботи виконані на понад 60%.