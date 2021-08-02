На Сумщине спасатели помогли водителю освободиться из покореженного авто

По предварительным данным, в г. Ахтырка на ул. Ивана Кожедуба произошло столкновение ВАЗ «2104» и «Nissan».
По прибытии на место вызова было установлено, что водитель легковушки ВАЗ не мог самостоятельно покинуть свое авто. Спасатели с помощью спецоборудования освободили мужчину из искореженной легковушки и передали врачам экстренной медицинской помощи.
Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливали правоохранители, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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