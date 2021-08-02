В Ахтырке в лобовом столкновении пострадали двое Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с травмированными.

Минувшим вечером на одной из улиц города Ахтырка произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием двух легковых автомобилей.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Nissan», под управлением 40-летнего местного жителя. В результате аварии 42-летний пассажир «Ваз 2104» и 38-летний пассажир «Nissan» получили телесные повреждения различной тяжести и госпитализированы в Ахтырскую центральную районную больницу.

В полиции открыто уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.