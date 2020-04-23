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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине у матери могут изъять двух детей

В Шосткинском районе ювенальные полицейские совместно с начальником местной службы по делам детей и представителями власти посетили шесть семей Свесской объединенной территориальной громады, стоящих на учете как семьи, попавшие в сложные жизненные обстоятельства.

Во время посещения таких семей сотрудники ювенальной превенции не только проводят со взрослыми членами семьи профилактические беседы, но и интересуются санитарно-гигиеническими условиями, в которых находятся дети, проверяют наличие дома продуктов питания и всего необходимого для развития ребенка. Кроме того, непосредственно общаются с детьми, чтобы убедиться, что они накормлены, имеют собственную одежду и спальное место.

Так, при проверке семьи, в которой 31-летняя мать одна воспитывает двух малолетних детей, были выявлены существенные недостатки: в доме грязно, дети неопрятно одеты, почти отсутствует еда и присутствие в доме посторонних лиц.

За последние полгода на женщину уже второй раз был составлен административный протокол по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях. На этот раз ей грозит штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если мать не исправится и на этот раз детей из семьи изымут, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Интересно, если на мать наложат штраф в 1700-5100 грн, останутся ли у нее деньги на еду для детей и все остальное?

Право Ювенальная полиция
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