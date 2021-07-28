Какие пункты вакцинации от СОVID-19 в Сумах будут работать на выходных Для предупреждения инфицирования SARS-COV-2 управления здравоохранения призывает сумчан активно вакцинироваться от GOVID-19.

Медики отмечают, что в Украине начала расти заболеваемость СОVID-19. Министерство здравоохранения прогнозирует следующую волну уже на сентябрь.

В Сумах есть необходимые вакцины, организованы пункты вакцинации, которые работают не только в рабочие, но и в выходные.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 августа, снова будет действовать Центр массовой вакцинации от СOVID-19 в ТРЦ «Киев» с 9:00 до 17:00 (при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код).

Также на выходных пункты вакцинации от COVID-19 будут работать с 9:00 до 14:00 по следующим адресам:

- амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1», ул. Ильинская, 48/50;

- амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2», ул. Привокзальная, 3А.

По будням вакцинацию против COVID-19 всех желающих проводят стационарные пункты в амбулаториях города.