На Сумщине еще 49 человек подхватили коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 49 человек (Глухов - 3, Глуховский р-н - 2, Конотоп - 7, Конотопский р-н - 1, Ахтырка - 4, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 3, Сумы – 17, Сумской р-н - 1, Тростянецкий р-н - 3, Шостка - 5, Шосткинский р-н - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1345 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76897 человек, из них за минувшие сутки - 15 (Белопольский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Сумы - 10, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 1).
Сейчас в 20 областях страны наблюдается рост уровня госпитализации, однако уже в течение ближайшей недели ожидается превышение уровня госпитализаций над...
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