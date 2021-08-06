На Сумщине еще 49 человек подхватили коронавирус (подробности) По состоянию на 6 августа в Сумской области 78 638 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 49 человек (Глухов - 3, Глуховский р-н - 2, Конотоп - 7, Конотопский р-н - 1, Ахтырка - 4, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 3, Сумы – 17, Сумской р-н - 1, Тростянецкий р-н - 3, Шостка - 5, Шосткинский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1345 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76897 человек, из них за минувшие сутки - 15 (Белопольский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Сумы - 10, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 1).