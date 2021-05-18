Сумчанка отобралась на чемпионат Европы

Сумчанка Кристина Ющук заняла первое место в весовой категории до 60 кг.
Подготовил спортсменку тренер Виталий Воловик.
В рамках подготовки к олимпийским играм в Токио в Сумах в Академии бокса Владимира Винникова проходит сбор олимпийская сборная Алжира....
26 июня в Круглом дворе пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»....
15-20 июня в Умани прошла III летняя гимназиада по боксу....
В Сумах проходит международный сбор боксеров перед Олимпиадой в Токио....
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач подал апелляцию на свое поражение в поединке с американским боксером Реджисом Прогрейсом....