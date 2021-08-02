В Сумах пьяный водитель без прав устроил аварию на мосту и пытался сбежать (видео) Патрульные составили четыре админматериала на водителя, который совершил ДТП.

Происшествие произошло сегодня, около 16 часов, на улице Ивана Харитоненко.

47-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил столкновение с автомобилем Nissan Juke, который двигался в попутном направлении. В дальнейшем неуправляемый ВАЗ наехал на бордюр и перевернулся на крышу. Его водитель, выйдя из автомобиля, сразу бросился бежать под мост. Неравнодушные свидетели ДТП догнали и остановили его. За несколько минут патрульные прибыли на место происшествия и задержали беглеца, применив наручники.

Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Водитель ВАЗа имел явные признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование на состояние опьянения он категорически отказался. К тому же выяснилось, что гражданин вообще лишен права управления транспортными средствами.

Патрульные полицейские, оформив материалы ДТП, составили на мужчину админматериалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (Оставление места ДТП), ч. 1 ст. 130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) и по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством, лицом, которое лишено права управления) КоАП. Автомобиль эвакуировали на специальную площадку.