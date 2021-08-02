Появилось видео ДТП на мосту Харитоненко в Сумах Видео сегодняшней аварии на мосту Харитоненко в сумах выложили в Фейсбуке группы 0542.ua

Как видно по видео с регистратора очевидца аварии, который ехал сзади, ДТп произошло во рвемя обгона. ВАЗ, который перевернулся, не справился с управлением врезался еще и в бордюр. а затем перевернулся...