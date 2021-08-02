Появилось видео ДТП на мосту Харитоненко в Сумах

Как видно по видео с регистратора очевидца аварии, который ехал сзади, ДТп произошло во рвемя обгона. ВАЗ, который перевернулся, не справился с управлением врезался еще и в бордюр. а затем перевернулся...
Патрульные составили четыре админматериала на водителя, который совершил ДТП....
Сегодня, 5 августа, произошло ДТП на Харитоненском мосту на ул. Героев Крут....
Происшествие произошло 4 августа, около 22 часов, на улице Ремесленной....
ДТП произошло 3 августа рядом с нерегулируемым пешеходным переходом по улице Терещенко в Глухове....
Сообщение о ДТП, которое произошло на улице 2-я Железнодорожная, патрульные получили в ночь с 3 на 4 августа....