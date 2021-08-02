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На Сумщині відкрили третє приймальне відділення лікарні за програмою Президента України «Велике будівництво»

Участь у відкритті приймального відділення екстреної медичної допомоги Сумської центральної міської клінічної лікарні взяв голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Оглянувши відділення, яке відкрили після реконструкції, голова облдержадміністрації наголосив: «У зв’язку з медичною реформою і завдяки програмам, які покращують медичну галузь, люди починають більше звертатись у лікарні. Тому що вірять в те, що їм нададуть якісну медичну допомогу. З’являється довіра до держави, до системи охорони здоров’я».

За його словами, на реконструкцію відділення з державного бюджету виділено 7,5 млн грн. Також було фінансування і з міського бюджету (близько 5 млн грн на придбання меблів та обладнання) і з бюджету самої лікарні (900 тис грн – кошти, виділені лікарні з Національної служби здоров’я України).

«Крім того, для забезпечення оснащення цього відділення дороговартісним обладнанням, Міністерством охорони здоров’я України розподілено комп’ютерний томограф вартістю майже 20 млн грн, закуплений за кошти держбюджету. Заклад також отримав комплект ультразвукової діагностичної системи, вартістю 1,9 млн грн, що придбаний за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», – розповів голова облдержадміністрації.

У відділенні також працює сучасна діагностична лабораторія, є мала операційна, ендоскопічний кабінет, реанімаційні палати, обладнані всім необхідним тощо.

Директор Сумської центральної міської клінічної лікарні Валентина Домінас зазначила, що відкриття цього відділення – це знакова подія для всіх жителів Сумщини.

«Програма «Велике будівництво» для медицини – це великий прорив. Ми лише мріяли, щоб лікарня отримала стільки дороговартісного обладнання. Це стимул для наших фахівців з більшим ентузіазмом лікувати хворих, – говорила вона. – Відділення повністю укомплектоване лікарями та медичним персоналом. Ми готові надавати всі види екстреної допомоги».

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