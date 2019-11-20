Загрязнение воздуха в Сумах будут рассматривать комиссионно Такой ответ на обращение сумчанина Владимира Ведмедева дал первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазоренко.

«На ваше обращение о наличии в течение длительного времени угарного удушливого запаха и загрязнения атмосферного воздуха г. Сумы, Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области информирует о следующем.

Ввиду отсутствия в составе Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области аккредитованной на исследование загрязнения атмосферного воздуха лаборатории, отсутствия полномочий осуществлять государственный контроль за соблюдением экологического законодательства, в том числе за предприятиями, отнесенными к первой группе атмосферного воздуха, с целью всестороннего изучения ситуации, Ваше обращение направлено городскому голове города Сумы (письмо от 5.08.2021 № 891/тн) для организации внеочередного заседания комиссии по вопросам осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха и управления качеством атмосферного воздуха на территории агломерации Сумы, созданной распоряжением Городского головы м. Суми от 11.03.2021 № 94-Р.

В работе комиссии в рамках полномочий примут участие специалисты Сумского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области», - говорится в ответе.