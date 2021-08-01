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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:53189

За получение взятки на Сумщине пограничнику дали 3 месяца гауптвахты

При публичном обвинении Cумской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона осужден инспектор пограничной службы.

Установлено, что указанный пограничник в июне 2021 года за денежное «вознаграждение» передал гражданину Украины служебную информацию, которую последний планировал использовать для незаконного перемещения товаров народного потребления через государственную границу Украины вне установленных пределов пропуска.

Краснопольский районный суд Сумской области, приняв во внимание доводы стороны обвинения, - Сумской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, признал обвиняемого пограничника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Приняв во внимание активное сотрудничество обвиняемого с органами предварительного расследования, суд назначил ему наказание в виде ареста на гауптвахте сроком на 3 месяца, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Право Взятка Пограничники Приговор суда
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