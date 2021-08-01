За получение взятки на Сумщине пограничнику дали 3 месяца гауптвахты

Установлено, что указанный пограничник в июне 2021 года за денежное «вознаграждение» передал гражданину Украины служебную информацию, которую последний планировал использовать для незаконного перемещения товаров народного потребления через государственную границу Украины вне установленных пределов пропуска.
Краснопольский районный суд Сумской области, приняв во внимание доводы стороны обвинения, - Сумской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, признал обвиняемого пограничника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Приняв во внимание активное сотрудничество обвиняемого с органами предварительного расследования, суд назначил ему наказание в виде ареста на гауптвахте сроком на 3 месяца, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали украинца, который находится в розыске....
Фигуранты наладили поставки медпрепаратов сомнительного происхождения, от транспортировки через границу до поступления в розничные сети аптек....
2 тыс. долларов США взятки за разрешение на установку рекламных билбордов....
Недригайловским отделом Роменской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 43-летнего мужчины, который лишил жизни свою родную сестру, а потом...
Начальница почтового отделения в с. Шатрище на Ямпольщине получила 3 года ограничения свободы за присвоение средств населения....