"Начали толкать, бить": нардеп Качура рассказал, как его облили водой

Подробности рассказал на телеканале "Украина 24" сам Александр Качура.

"Я сегодня нахожусь с рабочим визитом в Сумской области, в городе Конотоп, где я родился. Мы посетим больницы, общаемся также с руководством области о строительстве дорог, инфраструктуре. Люди приходят и практически каждый говорит, что в неудовлетворительном состоянии находятся дороги, коммунальные службы. Такая вода в местном водоканале, что ее нельзя не то что пить, а даже стирать нельзя. Полгорода фактически употребляет какую-то желтую бурду, нельзя ее водой назвать, и город ничего не делает. Сегодня на сессии горсовета я присутствовал с утра, в соответствии с законом, я имею право выступать", — заявил нардеп.

По его словам, он взял слово, призвал к конструктиву и к тому, чтобы совместно решать вопросы, но на него напал мэр города Артем Семенихин.

"Привез в качестве примера бутылку воды, которую мне передали люди, поставил ее на стол около президиума, попросил, чтобы руководство города дало распоряжение провести исследования этой воды. После этого мэр города по непонятным аргументам начал эту воду хватать и поливать меня. Потом вмешались охранники господина Семенихина, я не знаю, откуда у него столько охраны, целая армия, начали меня толкать, бить. Сейчас, насколько мне известно, по этому факту полиция внесла соответствующую запись в Единый реестр досудебных расследований в отношении препятствования деятельности народного депутата и хулиганства", — добавил Качура.

Сам Семенихин также высказался в прямом эфире о конфликте. Он обвинил нардепа в попытках давления на него.

"Я так понял, что это освященная вода, потому что это конотопская вода, как сказал господин Качура. И так произошло, потому что господин Качура уже неоднократно пытается угрожать мне, он мне угрожает и шантажирует меня, у меня есть скриншоты переписки. Он осуществляет на меня давление, требует от меня выполнения незаконных действий, я об этом могу рассказать отдельно. Также я сохранил скриншоты нашего общения в вотсапе, где он открыто меня шантажирует. Одна из его целей – чтобы я подал на сессии кандидатуру ту, которую он хочет, на должность секретаря горсовета. Ну еще некоторые незаконные вещи. Он сегодня приехал специально для того, чтобы сорвать сессионное заседание, но ему это не удалось. Он меня спровоцировал. Хоть мы с ним учились в одной школе, и он одноклассник моего бывшего заместителя, нас воспитывали одни учителя, я его спросил, почему он поддерживает "русский мир"?" — сказал он.

Александр Качура возразил оппоненту.

"То, что озвучивает господин Семенихин, абсолютный абсурд, пусть покажет скрины. Я требовал от него только одного – чтобы в городе он выполнял свою функцию. И мне не стыдно за мою работу. По поводу секретаря — это противозаконно, что фракция предлагает, потому что в городе до сих пор нет секретаря? Назначьте хоть кого-то, это вообще никак не касается инцидента. А господин Семенихин, если он рассказывает о каком-то "русском мире" и бред этот… существует коалиция в Конотопском горсовете, ОПЗЖ + "Свобода", это большинство, и господин Семенихин как большой патриот сотрудничает с этой фракцией. Имеет право в соответствии с законом. У меня только вопрос: как можно довести до такого состояния город и манипулировать? Думаю, господин Семенихин вряд ли пьет воду из-под крана, иначе бы сразу поумнел", — заявил депутат.

На это мэр Конотопа продемонстрировал, как пьет воду, на которую жаловался Качура.

"…Вот я беру воду из-под крана и пью (пьет из чашки воду, набранную из-под крана — ред.). Вода супер, вода чистая, возможно, где-то был прорыв. Не надо нести этот бред и провокацию", — сказал он.