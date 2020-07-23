Мэр Конотопа обвинил "слугу" Качуру в угрозах и шантаже: Детали Глава Конотопа Артем Семенихин, который 5 августа на заседании горсовета облил водой из бутылки нардепа от партии "Слуга народа" Александра Качуру, обвинил его в угрозах, давлении и шантаже в свою сторону

Мэр Конотопа даже пообещал обнародовать скриншоты личной переписки с Качурой, в которых говорится об угрозах.

Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает Depo.ua.

"Так вот случилось, что господин Качура неоднократно пытается угрожать мне. Он угрожает и шантажирует меня. У меня есть скриншоты переписки с ним. Он оказывал на меня давление, он требует от меня незаконных действий. Также я сохранил скриншоты нашего общения, где он меня откровенно шантажирует", — сказал он.

Семенихин добавил, что Качура хочет, чтобы мэр Конотопа подал на сессии горсовета ту кандидатуру, "которую он хочет на должность секретаря Конотопского городского совета", а также сделал "другие незаконные вещи".

Мэр Конотопа заявил, что Качура пытался сорвать сегодняшнее заседание горсовета и спровоцировал его.

В свою очередь Качура сообщил, что заявления Семенихина являются ложными, а он требовал от него выполнять свои обязанности.

"Относительно секретарей — это противозаконно, что ли? То что фракция "Слуга народа" предлагала секретаря, потому что у города нет на сегодняшний день секретаря! Назначьте хоть кого-то", — подчеркнул он.

Также он обвинил Семенихина в сотрудничестве с фракцией "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Но этот факт не помешал официальному главе Конотопа уже подать в полицию письменное заявление на действия "слуги народа" Качуры.

К слову, Семенихин не первый заявляет об угрозах и давлении в свою сторону. В 2019 году действующий мэр Конотопа обвинил в покушении на убийство народного депутата Украины Игоря Молотка. По словам политика, именно Молоток нанял мужчин спортивного телосложения, которые избили его 27 июня. Мотивом по мнению политика стала конкуренция на выборах.

Напомним, мэр Конотопа на заседании горсовета искупал в воде "слугу" Качуру.