В Сумах на мосту перевернулось авто

На мосту с ул. Героев Крут на ул. Харитоненко, который с 2019 года нахывается мост Харитоненко, во время ДТП, подробности которой выясняются, перевернулся автомобиль ВАЗ.
На место ДТП прибыла «скорая» и патрульные, пишет 0542.ua.
Из-за аварии коммунальный транспорт будет курсировать с незначительными отклонениями от графиков, сообщили в КП «Электроавтотранс».
Происшествие произошло 4 августа, около 22 часов, на улице Ремесленной....
ДТП произошло 3 августа рядом с нерегулируемым пешеходным переходом по улице Терещенко в Глухове....
Сообщение о ДТП, которое произошло на улице 2-я Железнодорожная, патрульные получили в ночь с 3 на 4 августа....
Сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы, патрульные получили вчера, около 22.20....
Полиция Тростянец устанавливает обстоятельства ДТП с травмированными....