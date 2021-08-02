В Сумах на мосту перевернулось авто Сегодня, 5 августа, произошло ДТП на Харитоненском мосту на ул. Героев Крут.

На мосту с ул. Героев Крут на ул. Харитоненко, который с 2019 года нахывается мост Харитоненко, во время ДТП, подробности которой выясняются, перевернулся автомобиль ВАЗ.

На место ДТП прибыла «скорая» и патрульные, пишет 0542.ua.

Из-за аварии коммунальный транспорт будет курсировать с незначительными отклонениями от графиков, сообщили в КП «Электроавтотранс».