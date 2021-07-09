В АФФК «Сумы» новый тренер

Владимир Васильевич имеет опыт работы с командами высшей футзальной лиги «Сумы», «Сумыгаз» и «Универ-Автомар». В последнее время Гладов работает со студенческой командой Сумского государственного педагогического университета им. Макаренко и сборной Украины среди игроков с недостатками зрения.
«Очень благодарен руководству, что меня пригласили в этот проект. Теперь нужно показать, что я буду полезен «Сумам». Наша задача - как можно лучше подготовить игроков к выступлениям в Экстра-лиге. Означает ли мой приход, что в команде может появиться больше игроков из педуниверситета? Золотое правило любого тренера: кто лучше, тот и играет, никаких личных симпатий здесь быть не может», - заявил Гладов.
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