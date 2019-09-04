У Сумах до Дня міста готують Фестиваль студентства

На зустрічі були присутні заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ, представники відділів культури, у справах молоді та спорту, КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді», поліції та розташованих на території сумської громади закладів вищої освіти: СумДУ, СНАУ, СумдПУ ім А. С. Макаренка, Сумської філії ХНУВС.
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