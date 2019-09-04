Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:31230

У Сумах до Дня міста готують Фестиваль студентства

Представники міської влади зустрілися з представника місцевих вишів та обговорили питання участі молоді у відзначенні Дня міста.

На зустрічі були присутні заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ, представники відділів культури, у справах молоді та спорту, КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді», поліції та розташованих на території сумської громади закладів вищої освіти: СумДУ, СНАУ, СумдПУ ім А. С. Макаренка, Сумської філії ХНУВС.

Учасники обговорили варіанти долучення студентського самоврядування до відзначення Дня міста та вирішили провести в рамках святкування Фестиваль студентства «Молодь єднає місто».

Досуг День города
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Як у Сумах святкуватимуть День міста?
02.09.2020 16:31

Як у Сумах святкуватимуть День міста?

Цими вихідними, 5 та 6 вересня, в обласному центрі відбудеться низка святкових заходів, присвячених 365-й річниці заснування міста Суми....

В Белополье перенесли День города
28.11.2019 15:33

В Белополье перенесли День города

Со следующего года День города Белополье будут праздновать 21 сентября....

На День города коммунальный транспорт будет ездить чуть дольше. Не весь
06.09.2019 14:16

На День города коммунальный транспорт будет ездить чуть дольше. Не весь

На День города сумской коммунальный транспорт будет курсировать дольше, обещают в КП «Электроавтотранс»....

Завтра в Сумах відбудеться Фестиваль вуличної їжі
06.09.2019 08:02

Завтра в Сумах відбудеться Фестиваль вуличної їжі

7 вересня до Дня міста Суми на Театральній площі відбудеться Фестиваль вуличної їжі EAT SUMY....

У Сумах пройде Харитоненко-фест (програма)
04.09.2019 13:35

У Сумах пройде Харитоненко-фест (програма)

6-8 вересня у Сумах пройде перший Харитоненко-фест....

Новости

На Сумщине еще 49 человек подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 09:14
На Сумщины прогнозируют высокий класс пожарной опасности
Сегодня 09:43
Какие пункты вакцинации от СОVID-19 в Сумах будут работать на выходных
Сегодня 09:38
У Сумах до Дня міста готують Фестиваль студентства
Сегодня 08:31
Сумчанка отобралась на чемпионат Европы
Сегодня 08:09
В Сумах пьяный водитель без прав устроил аварию на мосту и пытался сбежать (видео)
Вчера 21:33
Появилось видео ДТП на мосту Харитоненко в Сумах
Вчера 21:19
На Сумщині відкрили третє приймальне відділення лікарні за програмою Президента України «Велике будівництво»
Вчера 19:25
Загрязнение воздуха в Сумах будут рассматривать комиссионно
Вчера 17:56
За получение взятки на Сумщине пограничнику дали 3 месяца гауптвахты
Вчера 17:53
"Начали толкать, бить": нардеп Качура рассказал, как его облили водой
Вчера 17:28
Мэр Конотопа обвинил "слугу" Качуру в угрозах и шантаже: Детали
Вчера 17:24
view counter

Статьи

«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
Вчера 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
Вчера 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
Вчера 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
Вчера 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
Вчера 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
Вчера 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
Вчера 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
03.08.2021 15:19
На Сумщині встановлена заборона на лов раків
02.08.2021 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
02.08.2021 09:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.