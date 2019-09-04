У Сумах до Дня міста готують Фестиваль студентства Представники міської влади зустрілися з представника місцевих вишів та обговорили питання участі молоді у відзначенні Дня міста.

На зустрічі були присутні заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ, представники відділів культури, у справах молоді та спорту, КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді», поліції та розташованих на території сумської громади закладів вищої освіти: СумДУ, СНАУ, СумдПУ ім А. С. Макаренка, Сумської філії ХНУВС.

Учасники обговорили варіанти долучення студентського самоврядування до відзначення Дня міста та вирішили провести в рамках святкування Фестиваль студентства «Молодь єднає місто».