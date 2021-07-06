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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:20388

На Сумщине будут судить тракториста, из-за которого погибли два человека

Роменской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего мужчины, нарушение ПДД которого привело к гибели двух человек.

Событие произошло вблизи с. Хмелевка Роменского района 22 мая 2021 года. Управляя трактором, к которому была прикреплена сеялка, водитель двигался по автодороге «Кролевец-Конотоп-Ромны-Пирятин». При этом трактор двигался в темное время суток без сопровождения автомобиля прикрытия, а сельскохозяйственная техника, ширина которой превышала 2,6 м, не была оборудована соответствующим знаком и не было габаритных огней. Поскольку техника частично заняла полосу встречного движения, произошло столкновение с автомобилем, который двигался навстречу. В результате ДТП на месте происшествия погиб 25-летний водитель легковушки и 18-летняя пассажирка. Еще одна пассажирка получила легкие телесные повреждения.

Действия обвиняемого квалифицированы ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Смертельное ДТП
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