В Сумах такси сбило пешехода Происшествие произошло 4 августа, около 22 часов, на улице Ремесленной.

На месте ДТП патрульные предварительно установили, что 48-летний мужчина попал под колеса автомобиля такси ЗАЗ-Daewoo, когда неожиданно вышел на дорогу и начал ее пересекать в неустановленном для этого месте, вне пешеходного перехода.

Вследствие ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.