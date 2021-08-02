В Сумах такси сбило пешехода

На месте ДТП патрульные предварительно установили, что 48-летний мужчина попал под колеса автомобиля такси ЗАЗ-Daewoo, когда неожиданно вышел на дорогу и начал ее пересекать в неустановленном для этого месте, вне пешеходного перехода.
Вследствие ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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