Мэр Конотопа облил нардепа Качуру водой во время заседания горсовета (видео) Мэр Конотопа Артем Семенихин на сессии городского совета облил водой народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру. Между политиками возникла словесная перепалка.

Инцидент произошел в помещении мэрии 5 августа, сообщили источники OBOZREVATEL. Заявление об этом в полицию поступило около 13:00 четверга.