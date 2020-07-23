Мэр Конотопа облил нардепа Качуру водой во время заседания горсовета (видео)

Инцидент произошел в помещении мэрии 5 августа, сообщили источники OBOZREVATEL. Заявление об этом в полицию поступило около 13:00 четверга.
Народного депутата из фракции "Слуга народа" облили грязной водой в Конотопе на сессии горсовета....
Глава Конотопа Артем Семенихин, который 5 августа на заседании горсовета облил водой из бутылки нардепа от партии "Слуга народа" Александра...
Сегодня в Конотопе заседала комиссия по техногенно-экоологической безопастности и чрезвычайных ситуаций....
Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Качура родом из Конотопа написал на своей странице в Фейсбуке о нападении...
Мэр Конотопа Артем Семенихин объявил о том, что собирается баллотироваться на должность второй раз....