Сумські ГО запрошують до участі в конкурсі молодіжних проєктів У Сумах триває збір заявок на участь у конкурсі з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік.

Детально про конкурс сьогодні під час брифінгу розповіли заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ та головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту Сергій ЯНЧЕНКО.

Як зауважив Станіслав Поляков, конкурс оголошено з метою розвитку та підтримки молодіжного громадського руху в Сумах.

«Минулого року у нас, у рамках конкурсу, було реалізовано за кошти міської ради шість проєктів у сфері роботи з дітьми та молоддю. Серед найбільш масштабних – проєкт «Наметовий Табір Української Самоідентифікації ТУСА – 2020», який реалізував СММО «Ліцей» і проєкт «День вуличної музики – 2020», що реалізувала ГО «Молодіжне об'єднання Екстрим стайл», – сказав заступник міського голови. – Цього року граничний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету громади однієї програми, проєкту чи заходу, що подається для участі у конкурсі, становить 100 тис. грн. Одна громадська організація може подавати декілька проєктів. При конкурсному відборі, як і раніше, в пріоритеті залишаються проєкти, які охоплюють велику кількість учасників».

Основні види діяльності, що можуть бути підтримані: проведення акцій, ігор, конкурсів, фестивалів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів, тренінгів, змагань, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів, видання інформаційних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних роликів, фільмів.

Проєкти інститутів громадянського суспільства, що подаються для участі в конкурсі, повинні відповідати переліку наступних пріоритетних завдань, а саме: утверджувати в учасників дух патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих цінностей; формувати та пропагувати у молоді здоровий та безпечний спосіб життя; створювати умови для інтелектуального самовдосконалення молоді, їх творчого розвитку та дозвілля; розвивати неформальну освіту — здійснювати заходи, спрямовані на набуття молодими людьми знань, навичок поза системою освіти; створювати умови та здійснювати заходи, спрямовані на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

«Серед основної вимоги до учасників конкурсу, – інститути громадянського суспільства, що подають конкурсні пропозиції, повинні бути зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за дванадцять місяців до оголошення конкурсу», – наголосив заступник очільника Сум.

Як розповів Сергій Янченко, конкурсна пропозиція повинна містити: заяву із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проєкту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності).

Конкурсна пропозиція складається державною мовою, подається в друкованій та електронній формах. Прийом заявок здійснюватиметься до 20 вересня по робочих днях із 08:00 до 16:00 за адресою: вул. Харківська, 35, каб. 204. Заявки слід направляти на електронну адресу відділу у справах молоді та спорту: molod_sport@ukr.net.

Конкурс буде завершено протягом 15 робочих днів після затвердження бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік. За більш детальною інформацією можна звертатись за телефоном: 70-05-17.

Більш детально про порядок проведення конкурсу за посиланням.

