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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:29358

Кролевецкие полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотиков

Более 190 граммов маковой соломки нашли сотрудники отделения полиции №1 (г.. Кролевец) дома у 46-летнего мужчины.

В полицию поступила информация о том, что один из местных жителей может хранить дома наркотики. Получив санкцию суда на обыск, полицейские сразу отправились к нему домой.
Сообщение подтвердилось - в доме 46-летнего мужчины работники полиции нашли полиэтиленовый пакет с измельченной маковой соломкой. Все найденное полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или исправительных работ, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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