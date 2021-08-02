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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:49381

В Глухове мотоцикл сбил пешехода: оба в больнице

ДТП произошло 3 августа рядом с нерегулируемым пешеходным переходом по улице Терещенко в Глухове.

Водитель мотоцикла LIFAN совершил наезд на пешехода. Оба участника ДТП госпитализированы в больницу. О дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в полицию сообщил оператор спецлинии 103. На указанное место немедленно была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Установлено, что во время движения 16-летний водитель мотоцикла совершил наезд на 29-летнего пешехода, который в это время пересекал проезжую часть.

Обоих участников ДТП доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В полиции по данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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