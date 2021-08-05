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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:30223

В Сумах молились за турок, страдающих от пожаров

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий вместе с главой областного совета Виктором Федорченко и представителями различных церквей и конфессий помолился за Сумщину и Украину, а также жителей дружественной нам провинции Мугла в Турции, которая страдает от лесных пожаров.

«Сумщина имеет с 2000 года договор о сотрудничестве с провинцией Мугла. Это наши друзья, поэтому особенно сейчас, когда они страдают от стихии, мы духовно и нравственно должны поддержать их», - рассказал Дмитрий Живицкий.

Глава облгосадминистрации зачитал текст письма, который направило руководство провинции Мугла. В письме была просьба к жителям Сумщины молиться, чтобы эти лесные пожары прекратились.

«Сегодня мы проводим традиционный молитвенный завтрак и в общей молитве обращаемся к Всевышнему, чтобы беды наших друзей и партнеров из Турции закончились», - отметил Дмитрий Живицкий.

Пастор Сумской Христианской церкви, организатор молитвенных завтраков в Сумской области и Украине Виталий Орлов отметил, что территория провинции Мугла - это библейские места, связанные с апостолом Павлом. И сегодня необходимо всем помолиться за то, чтобы Всевышний дал этой провинции дожди, которые прекратят пожары.

Также участники молитвенного завтрака прочитали Нагорную проповедь.

«Чтобы тебе в жизни было добро, чтобы вокруг было добро, надо самому творить добро», - отмечали участники молитвенного завтрака.

Общество Молитвенный завтрак
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