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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумскую таможню возглавил Азаров

С 4 августа к исполнению обязанностей начальника Сумской таможни приступил Юрий Юрьевич Азаров (приказ Государственной таможенной службы Украины от 02.08.2021 №937-о).

Азаров Юрий Юрьевич родился 27 декабря 1973 в г. Херсон. Имеет высшие юридическое, экономическое и техническое образования.

С 1995 года работал на ответственных и руководящих должностях в правоохранительных органах, а именно: в следственных подразделениях, подразделениях налоговой милиции, СБУ, подразделениях по борьбе с организованной преступностью.

До признания победителем конкурса на занятие должности начальника Сумской таможни работал в департаменте административно-хозяйственной деятельности Государственной таможенной службы Украины.

Женат, имеет сына и дочь.

Общество Назначение Сумская таможня Юрий Азаров
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