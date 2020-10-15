Сумскую таможню возглавил Азаров

Азаров Юрий Юрьевич родился 27 декабря 1973 в г. Херсон. Имеет высшие юридическое, экономическое и техническое образования.
С 1995 года работал на ответственных и руководящих должностях в правоохранительных органах, а именно: в следственных подразделениях, подразделениях налоговой милиции, СБУ, подразделениях по борьбе с организованной преступностью.
До признания победителем конкурса на занятие должности начальника Сумской таможни работал в департаменте административно-хозяйственной деятельности Государственной таможенной службы Украины.
Женат, имеет сына и дочь.
Сегодня, 4 июня, руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець представил коллективу Сумской окружной прокуратуры нового руководителя - Сергея Таранушича....
Директором Департамента экономического развития и торговли Сумской облгосадминистрации стал Александр Кучков....
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение «О назначении О.Тарасюк головой Шосткинского районной государственной администрации Сумской области»....
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №433 / 2021-рп «О назначении Л.Клызуба головой Ахтырской районной государственной администрации Сумской области»....
Приказом главы Национальной полиции Украины 12 октября заместителем начальника ГУНП в Сумской области назначен полковник полиции Сергей Зюбаненко....