Вспышка COVID-19 в Украине ожидается через две недели

«В зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области. В этих регионах существует наибольший риск вспышки», - прогнозирует Центр экономики охраны здоровье KSE.
Сейчас новые очаги возгорания в мире - Северная Америка и Азия, где на прошлой неделе ситуация существенно ухудшилась. Активно вспышка развивается в Иране, Турции и Таиланде.
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