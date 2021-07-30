Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:14246

Вспышка COVID-19 в Украине ожидается через две недели

Сейчас в 20 областях страны наблюдается рост уровня госпитализации, однако уже в течение ближайшей недели ожидается превышение уровня госпитализаций над выписками.

«В зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области. В этих регионах существует наибольший риск вспышки», - прогнозирует Центр экономики охраны здоровье KSE.

Сейчас новые очаги возгорания в мире - Северная Америка и Азия, где на прошлой неделе ситуация существенно ухудшилась. Активно вспышка развивается в Иране, Турции и Таиланде.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине 39 новых случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 08:28

На Сумщине 39 новых случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

По состоянию на 5 августа в Сумской области 78 589 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 18 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Вчера 08:26

На Сумщине еще 18 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 4 августа в Сумской области 78 550 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Еще 24 жителя Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
03.08.2021 09:32

Еще 24 жителя Сумщины подхватили коронавирус (подробности)

По состоянию на 3 августа в Сумской области 78 532 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?
02.08.2021 08:26

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

Статистику предоставила сегодня, 2 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....

На Сумщине еще 16 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
01.08.2021 08:23

На Сумщине еще 16 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

По состоянию на 1 августа на Сумщине 78 505 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 39 новых случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 08:28
В Глухове мотоцикл сбил пешехода: оба в больнице
Сегодня 11:49
В Сумах молились за турок, страдающих от пожаров
Сегодня 11:30
Сумскую таможню возглавил Азаров
Сегодня 11:24
Вспышка COVID-19 в Украине ожидается через две недели
Сегодня 11:14
Сумской атлет, занявший предпоследнее место на Олимпиаде, поблагодарил болельщиков
Сегодня 10:58
В Сумах определили самую спортивную семью области
Сегодня 10:38
Під Сумами відбудеться фестиваль коноплярства «HEMPFEST»
Сегодня 10:00
В Глухове ребенка укусила Аргиопа Брюнниха
Сегодня 09:35
Сумчан приглашают посоревноваться на открытой воде
Сегодня 09:20
Сумська бібліотека запрошує на виставку до Дня Незалежності України
Сегодня 09:16
ФК «Тростянец» вылетел из Кубка Украины
Сегодня 08:06
view counter

Статьи

Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
Сегодня 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
Сегодня 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
Сегодня 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
Сегодня 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
03.08.2021 15:19
На Сумщині встановлена заборона на лов раків
02.08.2021 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
02.08.2021 09:37
Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства
02.08.2021 09:28
В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.