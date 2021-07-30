Вспышка COVID-19 в Украине ожидается через две недели Сейчас в 20 областях страны наблюдается рост уровня госпитализации, однако уже в течение ближайшей недели ожидается превышение уровня госпитализаций над выписками.

«В зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области. В этих регионах существует наибольший риск вспышки», - прогнозирует Центр экономики охраны здоровье KSE. Сейчас новые очаги возгорания в мире - Северная Америка и Азия, где на прошлой неделе ситуация существенно ухудшилась. Активно вспышка развивается в Иране, Турции и Таиланде.