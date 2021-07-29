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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:58468

Сумской атлет, занявший предпоследнее место на Олимпиаде, поблагодарил болельщиков

Сумской легкоатлет Игорь Мусиенко, который в соревнованиях по толканию ядра на олимпийских играх в Токио занял 30-е место, обратился к болельщикам.

«Пишу всем большое спасибо, кто меня поддерживал, настраивал, подводил, бодрил, но для меня эти соревнования уже закончились, закончились квалификацией, которую я не прошёл. Для неё мой результат очень низкий. До сих пор не пойму, чего я опасался, но толкать я планировал на порядок больше. Может, чувствовал какую-то ответственность и боялся не зафиксировать результат вообще, поэтому и делал определенные технические ошибки, может не хватало заграничных стартов, потому что дома это одно, а с ребятами, которые соревнуюсь здесь, это другое. Многие говорили: ты уже там, ты выступаешь, и все равно как будет!!!

В планах в сезоне у меня было отобраться сюда, на ОИ, всегда, конечно, хочется больше, но на финал я не особо рассчитывал, потому что в ядре у нас за последние время очень поднялись результаты, и толкать надо было далеко, а держать форму постоянно на определённом уровне очень тяжело и дорого. Потому что постоянных врачей, массажистов, реабилитации, восстановления у нас нет, и приходится выгребать это своими силами!!!

Это был для меня определённый опыт, я сделаю некоторые выводы и дальше буду работать, сейчас знаю только одно: нечего себя жалеть, нужно всегда стараться выложиться, показать все, что должен, можешь, не планировать на следующий раз, которого может и не быть, надо работать и соревноваться!!!

Сегодня финал в толкании ядра без моего участия, уверен, что будут очень высокие результаты, думаю будет рекорд ОИ, буду конечно же смотреть, болеть!

Всем ещё раз большое спасибо, вас очень много, без вас бы всего не было, и надеюсь в ближайшее время мы встанем на высокий пьедестал!!!», - написал он в Фейсбуке.

Спорт Игорь Мусиенко Легкая атлетика Олимпийские игры
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