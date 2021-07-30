В Глухове ребенка укусила Аргиопа Брюнниха Его еще называют паук-оса, и его укус опасен серьезными последствиями для здоровья.

К счастью, смертельную опасность Аргиопа человеку не несет. Интересно, что кусаются только самки, они же и умерщвляют своих партнеров в процессе спаривания, после чего самцы погибают. Чем же чревато знакомство человека с Аргиопой Брюннихой, испытал на себе 12- летний глуховчанин. Подросток четко помнит момент укуса, произошедший на футбольном поле во время игры. Резкая боль, мгновенно опухла нога и ореол фиолетового цвета вокруг точки, в которую вонзила свое острое жало паучиха. Весь следующий день паренек чувствовал себя плохо, тошнило, болела голова и была общая слабость. Заведующая Глуховским отделением Сумской лаборатории Марина Матвиенко, к которой обратилась мать пострадавшего школьника за консультацией, сказала, что в подобном случае опасность представляет аллергическая реакция. Которой, у счастью, у мальчика не было - она проявляется сразу же. В данной ситуации ухудшение самочувствия вызвано ядом, который впрыснула в организм своей жертвы Аргиопа. Облегчить состояние ребенка может назначение педиатра, поэтому без обращения к нему не обойтись. пишет Ваш шанс.