Під Сумами відбудеться фестиваль коноплярства «HEMPFEST»

Організатори фестивалю: Садівська сільська рада, Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН України, Сумська обласна державна адміністрації, Департамент агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації.
Офіційне відкриття фестивалю о 12-00 годині. Заходом передбачено проведення розважальної, ігрової та концертної програми.
З детальною програмою заходу можна ознайомитись за посиланням:
http://www.apk.sm.gov.ua/images/docs/images/2021/08-03_00.docx
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