Сумська бібліотека запрошує на виставку до Дня Незалежності України

Виставка об’єднала в одному експозиційному просторі мистецькі здобутки двох потужних закладів по роботі з обдарованими дітьми: дитячу художню школу ім. М. Г. Лисенка (викладач – Ольга ПЕРЕЯСЛОВА) та обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (керівник – Ольга МОСКАЛЕНКО).
В експозиції представлені 14 живописних робіт юних художників на патріотичну тематику.
«Яскраві, емоційно насичені роботи радують та дивують широтою дитячого погляду на тему незалежності: тут і чудові пейзажні мотиви України («Біля хатинки» Вероніки МОЗГОВОЇ), і творчі жанрові композиції («Дерево Життя» Оксани БОЙКО, «З ім'ям Бога у серці» Наталії ГАЙДАР), і повернення до основ народного мистецтва («Червоним по білому» Тетяни ЗИМОГЛЯД), і переосмислення українських народних звичаїв та обрядів («На Івана, на Купала» Маргарити ДАЦЕНКО)», – зазначають організатори виставки
Виставка працюватиме до 29 серпня.
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