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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:16257

Сумська бібліотека запрошує на виставку до Дня Незалежності України

Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка запрошує на виставку дитячого живопису, приурочену до головного державного свята, – «З любов'ю до України».

Виставка об’єднала в одному експозиційному просторі мистецькі здобутки двох потужних закладів по роботі з обдарованими дітьми: дитячу художню школу ім. М. Г. Лисенка (викладач – Ольга ПЕРЕЯСЛОВА) та обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (керівник – Ольга МОСКАЛЕНКО).

В експозиції представлені 14 живописних робіт юних художників на патріотичну тематику.
«Яскраві, емоційно насичені роботи радують та дивують широтою дитячого погляду на тему незалежності: тут і чудові пейзажні мотиви України («Біля хатинки» Вероніки МОЗГОВОЇ), і творчі жанрові композиції («Дерево Життя» Оксани БОЙКО, «З ім'ям Бога у серці» Наталії ГАЙДАР), і повернення до основ народного мистецтва («Червоним по білому» Тетяни ЗИМОГЛЯД), і переосмислення українських народних звичаїв та обрядів («На Івана, на Купала» Маргарити ДАЦЕНКО)», – зазначають організатори виставки

Виставка працюватиме до 29 серпня.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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