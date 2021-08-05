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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:28181

На Сумщине 39 новых случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

По состоянию на 5 августа в Сумской области 78 589 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 39 человек (Бурынский район - 2, Глухов - 2, Глуховский район - 3, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 1, Лебединский район - 4, Липоводолинский район - 3, Ромны - 5, Сумы – 10, Сумской район - 4, Тростянецкий район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1345 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Тростянецкий район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 882 человек, из них за минувшие сутки - 29 (Глуховский район - 1, Конотоп - 2, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 2, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 1, Середина-Будский район - 5, Сумы - 6, Шостка - 7).

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Общество Коронавирус
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